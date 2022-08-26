Наркомания это - патологическая и неконтролируемая тяга к веществам, которые искажают реальное восприятие окружающего мира, меняют внутреннее состояние с тяжелейшими последствиями для организма.

К наркотическим относят средства, соответствующие следующим условиям:

от разового употребления появляется позитив, от регулярного – зависимость в физическом и психологическом плане

прием не носит лечебный характер

содержится в перечне веществ, которые запрещено употреблять, хранить и распространять

Список наркотических средств составляется каждой страной по отдельности. В России этот официальный документ обновлен по итогам 2021 года – перечень расширен и содержит более 210 позиций.