Что такое наркомания?
Наркомания это - патологическая и неконтролируемая тяга к веществам, которые искажают реальное восприятие окружающего мира, меняют внутреннее состояние с тяжелейшими последствиями для организма.
К наркотическим относят средства, соответствующие следующим условиям:
- от разового употребления появляется позитив, от регулярного – зависимость в физическом и психологическом плане
- прием не носит лечебный характер
- содержится в перечне веществ, которые запрещено употреблять, хранить и распространять
Список наркотических средств составляется каждой страной по отдельности. В России этот официальный документ обновлен по итогам 2021 года – перечень расширен и содержит более 210 позиций.
Зависимость от наркотиков формируется под воздействием физиологических, психологических и социальных факторов: генетика, неумение снимать стрессы здоровыми методами, сильнейшие травмы психики из-за насильственных действий, длительная депрессия, чрезмерная тревожность, излишняя опека или наоборот, перекосы в воспитании (сокрытие вреда наркотиков, либо безразличие к ребёнку, его проблемам).
Также пристрастие к психоактивным средствам может появиться на фоне серьёзных заболеваний в детстве, поражений мозга, отсталости в интеллектуальном развитии, особенностей характера: нетерпение в получении желаемого, сверх ожидания или требования, что приводит к разочарованиям, нежеланию разгребать вал проблем.
- находящиеся в крайне неблагополучных условиях, а также без образования, адекватных жизненных ценностей и принципов;
- с аналогичным наркомании поведением — систематическое употребление алкоголя, курение;
- бесконтрольно принимающие обезболивающие лекарственные средства — больше нормы, назначенной врачом;
- слабые, подверженные влиянию извне и не умеющие давать отпор;
- замкнутые, чересчур любопытные, желающие попробовать на себе новое и те, кто склонны подражать, не разбираясь в сути и вреде потенциальной зависимости;
- болезненная фантазийность, демонстративное выражение чувств;
- творческого направления деятельности, полагая, что наркотик способствует рождению идей;
- погруженные в болезненные воспоминания, которые не дают покоя;
- дети в утробе матери, которая во время беременности употребляет любые наркотические веществаи в любой дозе.
Наркомания — это болезнь или нет?
У патологических наркоманов:
- развиваются патологии сердечно-сосудистой системы, органов пищеварительной системы;
- поражается мозг, центральная нервная система;
- утрачиваются регенаритивные процессы в организме;
- серьёзно ухудшается состояние костной ткани, зубов;
- появляется риск серьёзных инфекций, включая ВИЧ, гепатит, сифилис;
- возникает потеря памяти, падает уровень интеллектуального развития и т.д.
Помимо этого, наступает деградация личности, потеря нравственных устоев и, как следствие, сокращаются годы жизни.
Наркомания — это тоже заболевание по тем причинам, что приводит к развитию тяжёлых последствий для здоровья, часто с летальным завершением, имеет характерные стадии развития и, как все болезни, поддаётся лечебной терапии. Именно поэтому Всемирной организацией здравоохранения наркомания отнесена к болезням психического расстройства личности. Эти сведения можно найти в документе МКБ-11, международном классификаторе болезней.
Симптомы наркомании
Наркотическая тяга идентична влечению к алкоголю и также опасна своим латентным проявлением и закреплением. Допустим, наркоман живёт какое-то время без наркотиков. Но в силу определённых причин он вновь принимает дозу и вот тогда автоматически включается симптом тяги — употребление прогрессирует в частоте и количестве вещества. Больной осознает проснувшуюся потребность в наркотике, однако не в состоянии остановиться.
Причём эффект затягивания в жуткий омут возникает после первой дозы любого вида наркотиков: курительные смеси, нюхательные, травка, опиаты и т.д. Некоторые удерживают некий контроль, то есть, примут дозу и все, а другие будут употреблять до тех пор, пока он есть в наличии. Зависимый человек стремится получать все больше кайфа и, когда этого не получает, то принимает ещё, уходя в регулярное употребление.
Навязчивое мышление
Здесь чётко прослеживается параллель с алкоголизмом. В чем она проявляется? К примеру, человек действительно решил бросить, клятвенно пообещав родным. И его желание настолько искренне, что это на 100% подтвердится даже при тестировании на детекторе лжи. Такие люди верят в свою силу воли. Но однажды из подсознания прилетают мысли, от которой невозможно избавиться, они преследуют и не дают покоя:
— «А, может, всего чуть-чуть?»
— «А, может, вот этот слабенький наркотик попробовать?»
— «И потом — точно никогда!»
Кстати, в подобные моменты трагическую роль играет алкоголь, когда выпив в компании, мысли о наркотиках усиливаются, и происходит срыв — тяга активируется.
Стадии наркомании
Приём наркотика носит нерегулярный характер, однако все чаще всплывают воспоминания о приятных ощущениях с прошлого раза. Постепенно употребление становится более частым — наступает фаза привыкания. Для получения желаемого эффекта дозу приходится увеличивать. В отсутствие препарата возникает сильный дискомфорт, упадок сил и энергии, происходят всплески раздражения — все потому, что больной думает только о том, как снова принять наркотик.
Опасность этой стадии — самоуспокоение. Человек, видя, что нет никаких проблем со здоровьем, полагает, что контролирует ситуацию. Больной отдаляется от родных, друзей и все больше вовлекается в круг наркозависимых. В этот период часть наркоманов, все же, просыпается от дурмана и возвращается в нормальное русло жизни, но часть остаётся с наркотическим «другом» дальше
Приём наркотика в компании или в одиночку становится регулярным, периоды воздержания с каждый разом сокращаются. На данной стадии начинают проявляться проблемы со здоровьем — нарушение функционирования разных внутренних органов. В приоритете остаётся единственный интерес — это новая доза. Когда её нет, наступает тяжёлый абстинентный синдром, который может продолжаться до нескольких недель. Человек приходит в норму только, если не принимает ПАВ — психоактивные вещества.
Объём дозы увеличивается, но прежнего кайфа не возникает. Приём наркотика больному нужен лишь для выхода из абстиненции. И здесь наступает пик физической зависимости, то есть наркотик принимается не для получения удовольствия, а для снятия ломки. Кроме того, происходят передозировки и в большинстве случаев — переход на более сильные наркотик
Систематическое употребление приводит к процессам деградации — личностной, физической, интеллектуальной и социальной. В организме запускаются необратимые процессы, но, несмотря на это, наркоман повышает дозировку. В отсутствии наркотика он не может существовать, это стало нормой его жизни. Поэтому его новая цель — не получение эйфории, а способ поддерживать минимальную активность.
Признаки наркомании
Признаки мужчин-наркоманов
- Подозрительный блеск в глазах, отсутствие влияния света на размер зрачков, что противоречит нормальной чувствительности.
- Полярное поведение: вялое или чрезмерно активное, нарушенная координация движений, шатающаяся походка.
- Заметная смена стиля разговора, написания сообщений.
- Изменённые кожные покровы — бледные, либо красноватые.
- Мгновенная перемена настроения.
- Снижение аппетита и ухудшение сна.
Признаки женщин-наркоманок
- Все внешние признаки говорят об алкогольном опьянении, однако запаха спиртного не чувствуется.
- Нарушаются координационные способности — заметна неустойчивая ходьба, странная скорость шагов, передвижений, покачивания в сидячем положении.
- Большое количество разных жестов сменяется вялым состоянием и стремлением побыть в спокойствии.
- Нет ясной речи, грамотного изложения ответов на вопросы.
- Неадекватное настроение: смех без повода, настрой на общение или агрессию.
- Цвет кожи изменяется, блестят глаза.
Признаки подростков-наркоманов
- Частые и длительные уходы из дома, уединение в своей комнате, потеря доверительного общения с родными, агрессивные всплески на любые вопросы.
- Перестаёт дружить со старыми друзьями, с кем-то тайком общается по телефону и замолкает, если чувствует приближение кого-то.
- Другой режим дня: поздний сон и подъем, долгое нахождение в ванной и туалете, слабый аппетит с внезапным желанием на сладкое.
- Ношение тёплой одежды вне сезона, всегда длинные рукава.
- Полная отрешённость от хобби, семьи, учёбы.
- Капризы, слезы, раздражение и резкие перемены в настроении.
- Непонятные учащающиеся просьбы о деньгах без озвучивания причины. Исчезновение вещей из дома — личных или общего пользования.
- Холод или запахи освежителя воздуха, парфюмированной воды в комнате, чего никогда не было.
- Признаки приёма алкоголя, но запах его отсутствует полностью.
Лечение наркомании в Москве
В большинстве случаев зависимость увеличивается в геометрической прогрессии. Этот процесс сопровождается главным симптомом — больной всячески отрицает наличие у себя опаснейшего для здоровья и жизни пристрастия. Поэтому мало кто добровольно соглашается на прохождение курса терапии. А если направить больного на лечение в принудительном порядке, то эффект будет практически нулевой.
Здесь необходима грамотная мотивация пациента, которая возможна благодаря разным эффективным методикам. Основная из них — это мотивационное интервью, когда беседа направлена на подвижки человека к изменению. При этом исключается осуждение, критика и конфронтация, которые отрицательно сказываются на результатах метода. Заболевание «Наркомания» лечится последовательно и комплексно. Продолжительность возвращения в нормальную жизнь занимает минимум два месяца. На время лечения и восстановления оказывают влияние следующие факторы:
- вид принимаемого наркотика;
- длительность потребления, стадия болезни;
- физическое и психологическое состояние;
- главное — уровень мотивации к выздоровлению у самого пациента.
Снятие ломки в Москве
Болевые дискомфортные ощущения, возникающие после принятия психоактивного средства, называются абсистенцией или ломкой. Среди наиболее распространённых симптомов такого состояния: чрезмерная тревога, проявление нервов и агрессии, озноб, боли в суставах и мышцах, рвотный рефлекс, судороги и пр. Такое состояние может продолжаться до полутора недель.
Близким становится невозможно смотреть на мучения наркомана, поэтому они заказывают услугу «Избавление от ломки у наркомана в Москве» или «Снятие ломки в стационаре в Москве», когда видят нависшую угрозу жизни больного.
Снятие ломки на дому
Зависимый человек, находящийся в состоянии ломки, опасен, как для себя, так и окружающих. Поэтому помощь в облегчении ломки в Москве — это востребованная услуга в нашей клинике, и доступна она круглосуточно.
Как снимают ломку на дому? Процедура проводится строго под контролем врача-нарколога и включает:
- Тщательный осмотр пациента;
- Реальную оценку состояния;
- Сбор анамнеза, выяснение противопоказаний;
- Выбор индивидуальной терапии.
Для очищения организма от ПАВ проводится детокс наркомана, предполагающий применение медикаментозного лечения: капельница, инъекции, лекарства в таблетированной форме и витамины. Все средства назначаются в зависимости от вида принимаемого наркотика. Действия врача направлены на основное — нормализовать работу всех внутренних систем организма и уменьшить тягу к наркотику.
Снятие ломки в стационаре
Провести процедуру в домашних условиях, значит сделать дело наполовину. Максимально действенный и безопасный вариант — это анонимный стационар для снятия ломки в Москве, где врачи контролируют состояние пациента, корректируют лечебный процесс, имеют все технические возможности вовремя оказать помощь.
На первом этапе необходимо очистить организм от токсинов и облегчить состояние больного. Капельница применяется в отношении любых видов наркомании и делается в течение недели. Но, если пациент употреблял опиодные наркотики, тогда делают УБОД, то есть ультрабыстрый детокс, результат от которого виден в среднем через 8 часов. Процедура предполагает общий наркоз. Она позволяет приостановить кризисные моменты в состоянии пациента.
Стационар для наркоманов — это:
- круглосуточный медицинский контроль;
- отсутствие следов наркотиков и внешних соблазнов;
- качественное, комплексное лечение;
- правильный режим дня, полноценное питание;
- регулярный приём лекарств и процедур;
- здоровая атмосфера
Подшивка от наркотиков
Наркомания — это одна из глобальных проблем общества, которая вовлекает в свой адский круг людей разного возраста, пола и социального положения. В борьбе от наркотической зависимости помогает подшивка, которая даёт положительный эффект при наличии, как слабого, так и сильного пристрастия к психоактивным веществам.
В чем смысл подшивки наркомана? Препарат, вшиваемый под кожу больного, в прямом смысле блокирует воздействие на человека наркотика. То есть, больной больше не испытывает прежний кайф, а, наоборот, ощущает дискомфорт.
В чем помогает подшивка?
- Объективная оценка происходящего.
- Исчезновение тяги, желания снова принять дозу.
- Активация нормальных процессов в организме.
- Улучшение состояния, восстановление физической и интеллектуальной деятельности.
- Постепенная перезагрузка на здоровый образ жизни.
Подшивка Налтрексон
Данный препарат является одним из наиболее эффективных блокаторов по минимизации восприятия к наркотическим веществам.
В чем принцип действия налтрексона? Смотрите. Люди употребляют наркотики для получения спокойствия и кайфового наслаждения. За получение подобных эмоций отвечают специальные рецепторы — опиодные. Когда наркотик попадает в организм, он вступает во взаимодействие с этими рецепторами, заменяя естественные гормоны радости — эндорфины, и влияет на рецепторы. Таким образом, у наркомана тоже появляется эйфория, но с опасными и часто необратимыми последствиями. Препарат «Налтрексон» деактивирует опиоидные рецепторы, и зависимый не в состоянии физически ощутить привычную эйфорию. Подшивка налтрексоном представляет собой операционное вмешательство. После введения капсулы в мягкие ткани, её стенки постепенно растворяются, и содержимое попадает в кровь. Препарат действует в течение двух лет. По истечении этого времени извлекать капсулу нет необходимости, потому что она рассасывается и не представляет опасности для здоровья пациента.
- Врач-нарколог определяет период отказа от наркотика до операции. Например, при зависимости от героина он составляет 14 дней, от метадона — до 4 недель.
- Проводится детоксикация от наркотического вещества и продуктов расщепления
- Делается подшивка
- Закрепляется эффект
Самое сложное — это воздержаться от ПАВ в течение обозначенного специалистом времени. Заключительный шаг необходим для исключения рецидива. Здесь огромную роль играет правильная реабилитация, поддержка семьи, мероприятия по социальной адаптации. Без комплексного лечения подшивка практически бесполезна и может даже ухудшить состояние больного.
Подшивка не вызывает привыкания, поэтому, при условии достижения результата, процедуру можно повторить. Среди противопоказаний — нежелание пациента, состояние опьянения (наркотическое, алкогольное), расстройства психики в острой стадии. Кстати, беременность не является препятствием для кодирования от наркозависимости.
Подшивку можно сделать не только налтрексоном. На рынке существуют аналоги в разном ценовом диапазоне: колме, эспераль, селинкро, пропретен-100 и другие.
Реабилитация наркоманов в Москве
Это наиболее значимая часть в лечении от наркозависимости. Снятие ломки и вшивание ампулы с препаратом-блокатором дают одномоментный результат, в то время как реабилитационный период помогает сформировать устойчивую, здоровую позицию и необходимые навыки, чтобы больше не поддаваться наркотическому соблазну.
Почему реабилитация наркоманов проводится не на дому? Известная народная мудрость «Дома и стены лечат» здесь играет противоположную роль. Почему?
- В родной обстановке всплывают воспоминания, вызывающие порой навязчивую мысль: «Ещё разок, совсем немного и все».
- У дилеров своя цель — продать больше, поэтому они настойчиво капают и давят на бывшего зависимого, пока тот не сломается. Да и при отсутствии связи человек, одержимый дозой, найдёт способ её получить и вновь сорваться.
- Из-за прошлых страхов и переживаний в квартире держится нервозная атмосфера, которая постепенно подтачивает стойкость наркомана. Или, наоборот, зависимый начинает проявлять агрессию и обвинять в ответ на непонимание и упрёки. Если родные в такой момент неправильно себя поведут, произойдёт срыв.
- Для полного восстановления нужна работа со специалистами, которым наркоман доверяет все боли и страхи, в отличие от семьи.
Как организована реабилитация наркоманову нас
Мы знаем, насколько тяжело переходить в новый мир ощущений, учиться радоваться, воспринимать и преодолевать трудности без наркотиков. Поэтому для максимально эффективной реабилитации создаём все условия: спокойная атмосфера без стрессов и провокаций, ненавязчивое вовлечение в реабилитационные мероприятия, поддержка.
В результате доверительного общения с пациентом специалист выясняет все причины и проблемы, приведшие к зависимости. Далее разрабатывается персональная программа реабилитации. В нашей клинике, помимо опытного врачебного персонала, работают консультанты по химической зависимости. Это люди, которые тоже были наркоманами, но сумели давно уйти от наркотиков и теперь на своём опыте помогают проходить все этапы реабилитации другим больным.
Особое внимание мы уделяем психологической терапии — индивидуальной и в группе. Это помогает разобраться в причинах зависимости, найти способы преодолевать стрессы и настроения без наркотиков, научиться коммуницировать, найти опору, чтобы справиться с болезнью и вновь социализироваться.
Микроклимат в семье является важным средством для полного освобождения от наркозависимости. Поэтому мы в обязательном порядке работаем с родственниками пациента на предмет: исключения деструктивной позиции и контроля, восприятия бывшего наркомана, как новую здоровую личность; правильного общения, поддержки, активного участия в возвращении человека в жизнь; избавления от прошлых взаимных обид, построения нормальных отношений в кругу семьи.
В нашем РЦ для наркоманов есть три варианта размещения — эконом, стандарт и люкс. Выбрав любой пакет, вы можете быть уверены в качественном оказании услуг, внимании, ответственном подходе врачей и всесторонней дружелюбной поддержке.
Преимущества прохождения реабилитациив нашей клинике
Пост лечебная программа наркоманов в Москве
В первые месяцы после выписки из центра сохраняется высокий риск возврата к наркотикам — появляются старые «товарищи», вертятся дилеры. Очень сложно устоять и часть людей снова возвращаются к наркотикам. Поэтому после успешно пройденной реабилитации настоятельно рекомендована постреабилитационная программа, которая закрепляет достигнутый результат и придаёт сил противостоять прежнему соблазну.
Что такое пост лечебная программа для наркоманов? Имеется в виду общение в узком кругу людей с такой же проблемой в прошлом. Встречаясь, они помогают друг другу восстановить приобретённые навыки, делятся эмоциями и опытом преодоления насущных сложностей. Также бывший наркоман продолжает работать с психологом, чтобы не поворачивать обратно. Подобная программа является самым действенным методом закреплять свою мотивацию к жизни без наркотиков.
Мы не бросаем наших пациентов, а поддерживаем с ними связь — помогаем сохранять уверенность выработанной позиции.
Было бы самоуверенностью заявлять про 100%-ую гарантию успешного прохождения лечения от наркозависимости.
И врач, и пациент подписывают договор, где первый обязуется выполнить свои обязанности, а второй подтверждает свое добровольное согласие на лечение от наркомании. Но человек, как любое живое существо, подвержен влиянию внешней среды. И, выходя из реабилитационного центра, минимальная вероятность срыва существует. Предугадать это невозможно.
Действенность разработанной нами программы лечения от наркотической зависимости подтверждается практикой – количество УСПЕШНЫХ случаев составляет до 95%. Именно этот показатель позволяет дать гарантию. В чем она заключается? Если человек возвращается к употреблению наркотиков, мы БЕСПЛАТНО* организовываем повторный курс реабилитации.
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