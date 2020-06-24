Москва
Б
В
И
Й
К
Л
М
Н
О
П
Р
С
Т
У
Ч
Я

Наркологическая клиника в Москве «Доктор Боб»

Наша миссия — навсегда решить проблему пациента без возврата к зависимости
Записаться на лечение
Экстренная
помощь
Наркологическая клиника
Возвращаем пациентов в семьи
Возвращаем пациентов в семьи здоровыми

Мы решили открыть анонимную наркологическую клинику, чтобы полностью излечивать пациентов от зависимостей и возвращать в общество и к близким вам людям.

История создания наркологической клиники в Москве «Доктор Боб» началась в 2018 году. Оказание квалифицированной помощи пациентам мы начали в Москве. Сейчас у нас сеть клиник «Доктор Боб» в разных городах России с востребованными направлениями работы в области наркологии и психиатрии

  • Полностью анонимное лечение
  • Лечим алкоголизм, наркоманию, играманию и созависимость
Для полноценной помощи реализовали эффективные решения
Выездные бригады оперативного реагирования
Группа поддержки в постреабилитационный период
Реабилитационный центр с вариатами размещения: эконом, стандарт, люкс
Стационар с современным медицинским оборудованием и комфортабельными бытовыми условиями
Довели количество успешных случаев — до 95%

Разработали действенную программу лечения, что продолжает подтверждаться на практике и собрали лучшие мировые методики терапии из области традиционной и альтернативной медицины.

  • уникальная результативная программа «12 шагов»
  • аппаратная и физиотерапия
  • сеансы медитации и восточные практики
  • трудотерапия, арт-терапия и гипнотерапия
  • мотивационное интервью, глубокая психотерапия с транзактным анализом Э. Берна, психоанализом З. Фрейда и другое
  • групповая и индивидуальная терапия, поддержка со стороны опытных консультантов по химической зависимости

Преимущество частной наркологии заключается в том, что она нацелена не на формальный, а ответственный подход в искоренении опасной проблемы.

Миссия наркологической клиники

«Доктор Боб» — навсегда решить проблему пациента без возврата к зависимости

Мы не беремся за подлечивание недуга, а боремся за полное выздоровление каждого пациента

  • Боремся за то, чтобы алкоголик, наркоман или игроман больше никогда не погружались в страшный омут зависимости
  • А созависимый человек понял, где и как проявляется заболевание, увидел себя со стороны и избавился от проблемы

Наркологическая клиника

«Доктор Боб» оказывает квалифицированные услуги
АлкоголизмНаркоманияСоцзависимостьИгромания
Вывод из запоя на дому (круглосуточный вызов)

Наша выездная бригада оперативно выезжает на место, и опытный врач-нарколог проводит тщательный осмотр пациента, оценивает состояние, фиксирует данные анамнеза, подбирает эффективную схему терапии.

Чтобы быстро снять алкогольную интоксикацию, приостановить неконтролируемую тягу к спиртному, под контролем врача-нарколога или нарколога-реаниматолога при тяжёлых случаях ставится внутривенная капельница от похмелья. Препараты в составе капельницы врач подбирает индивидуально и в зависимости от ситуации

Вывод из запоя на дому
Вывод из запоя в стационаре
Вывод из запоя в стационаре

Это комплексный и эффективный подход в борьбе с зависимостью, включающий диагностику, подбор схемы лечения и состава программы, глубокую детоксикацию, выведение из абстинентного состояния, нормализацию состояния на физическом и психологическом уровне.

Преимуществами стационарного лечения алкоголизма является ежедневный врачебный контроль, корректировка терапии, здоровая среда, распорядок дня и полноценное питание

Кодирование на дому

Процедура позволяет вывести пациента из длительного запоя и в некоторых случаях навсегда освободиться из плена алкогольной зависимости. Для кодирования применяем безопасные и доказавшие свою эффективность препараты — дисульфирам или налтрексон

Записаться на лечение

Внимание! Сетевая наркологическая клиника «Доктор Боб» имеет все необходимые лицензии и разрешения для ведения медицинской деятельности.

Кодирование на дому
Снятие ломки на дому
Снятие ломки на дому (вызов - круглосуточно)

До непосредственной процедуры врач-нарколог осматривает пациента, собирает анамнез, делает заключение и подбирает персональный метод лечения. Чтобы очистить организм от наркотических веществ проводится детокс. Он включает капельницу, инъекции, медикаменты и витаминный комплекс. Это делается для восстановления работы внутренних органов и снижения тяги к принимаемому психоактивному веществу.

Снятие ломки в стационаре

До непосредственной процедуры врач-нарколог осматривает пациента, собирает анамнез, делает заключение и подбирает персональный метод лечения. Чтобы очистить организм от наркотических веществ проводится детокс. Он включает капельницу, инъекции, медикаменты и витаминный комплекс. Это делается для восстановления работы внутренних органов и снижения тяги к принимаемому психоактивному веществу.

Снятие ломки в стационаре
Подшивка от наркотиков
Подшивка от наркотиков

Здесь предполагается хирургическое вмешательство: капсула вводится в мягкие ткани, в которых оболочка капсулы растворяется и содержимое попадает в кровь, блокируя привычные эффекты от наркотика и вызывая дискомфорт. Это безвредно, а привыкание отсутствует. Подшивка помогает устранить желание приема дозы, пробуждает от наркотической пелены. В результате: нормализуется работа внутренних систем организма и происходит перестройка на здоровые привычки.

Сеансы с психотерапевтом

Работа врача направлена на то, чтобы снять сопротивление больного человека, показать, в чем заключается его заболевание. Лечение данного психического расстройства на ранней стадии включает работу с профильным специалистом, настраивание на максимальное вовлечение в бытовые вопросы и социализацию. При тяжёлой форме от игровой зависимости с пациентом работает психолог и психиатр, проводятся групповые и индивидуальные занятия. Комплексный подход позволяет реанимировать психологическое здоровье, приспособить к реалиям и вернуть здоровые ценности в жизни.

Сеансы с психотерапевтом
Сеансы лечебной психотерапии
Сеансы лечебной психотерапии

На первом этапе задача врача — пояснить пагубность опеки, её последствия, в чем опасность продолжения созависимого поведения, прогрессирующие ошибки и заблуждения больного. В лечебной психотерапии: семейные консультации, индивидуальные и групповые занятия. Применяемые методики направлены на главное — восстановить пациента, как личность, исключить деструктивную позицию, научить взаимодействовать продуктивно в кругу близких людей.

Создаем удобные условия для клиентов
Фиксированный платеж

Фиксированный платеж по договору и плюс гарантия. Вы платите только ту сумму, за которую расписались

Успешных случаев до 95%

Излечиваем пациентов с тяжёлой формой разных зависимостей и не только

Персональная программа

Строго соблюдаем анонимность и гарантируем сохранность персональный данных

Комплексный подход

Включает российские и зарубежные методики, подтверждающие свою эффективность на практике

Полная анонимность

Строго соблюдаем анонимность и гарантируем сохранность персональный данных

Развитая инфраструктура

Лечении и реабилитация с современными бытовыми условиями, местами для отдыха и спорта, досуговыми мероприятиями

Все объясним и ответим на ваши вопросы
Перезвоните мне
Отправляя запрос через форму связи, вы соглашаетесь с нашей политикой конфиденциальности

Команда наркологической клиники

«Доктор Боб»
Клиника «Dr. Bob» — это большая команда разных специалистов, собща работающие на один результат — излечить пациента от зависимости навсегда. Поэтому индивидуальная лечебная программа разрабатывается на основании коллективного врачебного заключения
У нас работают
врачи-наркологиврачи-реаниматологипсихотерапевтыпсихиатрыаддиктологипсихологиконсультанты по химической зависимости с многолетним опытом воздержания от пагубных пристрастий
Команда клиники
Каждый специалист клиники «Доктор Боб»
Прошел тщательный кадровый отбор
Имеет большой стаж работы с результативной практикой
Обладает высшей квалификационной категорией
Регулярно повышает квалификацию и осваивает передовые методы лечения зависимостей
Имеет диплом гоc образца об успешном окончании медицинского ВУЗа
Владеет компетенциями и глубокими знаниями в своей специализации

Отзывы о наркологической клинике в Москве «Доктор Боб»

Это целиком ваша заслуга. Спасибо, что действительно помогаете — и словом и делом
На встрече выпускников я еле узнал своего старого друга. Оказалось, что он стал наркоманом. Я не мог спокойно смотреть, как он проваливается в пропасть. Привёл к вам. Спасибо, что вытащили его. Друг благодарит меня, но всю работу сделали вы. Это целиком ваша заслуга
Мы счастливы! Спасибо врачам!
Здесь мы увидели желание помочь, а не просто взять деньги, а дальше что будет то будет. А главное помогли моей сестре и вот уже три года она не пьёт. Постепенно возвращается к обычным делам и заботам.
До сих пор отзывается хорошо о персонале, все были вежливые, слушали с пониманием, помогали
Когда муж престрастился бегать в подпольное казино забеспокоилась. Потом стали пропадать деньги и вещи из дома. Забила тревогу, стала искать специалиста, который сможет избавить мужа от тяги к играм. Как хорошо, что обратились именно к вам. Муж прошёл лечение и курс реабилитации 3,5 года назад. Он проводит время с детьми, собираемся ехать на море. Спасибо вам
Спасибо большое врачам клиники, что вовремя распознали это и помогли маме восстановиться, вернуть себя
Со стороны виднее, что с человеком происходит что-то не то. Мы с отцом уговорили маму сходить к специалисту, потому что заметили чрезмерную опеку уже над взрослым сыном, которому 21 год. Оказалось, что это было начало болезни под названием созависимость
Так что спасибо вам огромное! Пить больше не хочу
Я даже не заметил как от меня ушла жена. Бутылка водки это все что мне было нужно. Понимал, что нужно лечиться, но не хватало сил. Пришёл в вашу клинику и как-то сразу легче стало. Врач вызвал доверие. Сначала было так сложно что думал убегу. Но медперсонал поддерживал. На реабилитации закрепил результат. Жена сомневалась но вернулась
Дима действительно изменился и мы поддерживаем его так как научил психолог клиник, за что мы ему отдельно благодарны. Спасибо!!!
Мы всей семьёй благодарим специалистов клиники за то, что спасли от наркотиков нашего старшего сына. Дима был наркоманом 5 лет, мы почти отчаялись оторвать его от этого яда. Потом услышали про вашу клинику. Врач смог убедить Диму пройти лечение с реабилитацией. Теперь наш сын живёт нормальной жизнью, нашёл работу, снова стал заниматься плаванием

Вакансии в наркологической клинике

«Доктор Боб» в Москве
Нацеливаемся на развитие и расширение сети наркологических клиник «Доктор Боб» и всегда открыты для новых людей
Вы — настоящий профессионал своего дела
С образованием и стремлением применять свои знания
Имеете опыт в нашей сфере деятельности
Работаете с отдачей, а не ради стажа в трудовой
Ищем специалистов
врач-нарколог высшей категориимедицинская сестра высшей или первой категориипсихолог первой категориипсихотерапевтконсультант по химической зависимости, который прошел программу «12 шагов» и имеет большой срок трезвости
Звоните

Сотрудничество с наркологической клиникой «Доктор Боб» в Москве

Мы создали нашу клинику, чтобы помогать людям избавляться от опасных для здоровья и жизни зависимостей. Чтобы помочь ещё большему количеству людей, мы открыты к обсуждению самых разных вариантов сотрудничества
Сотрудничество с наркологами
Сотрудничество с государственными наркологами

В государственных психо — и наркодиспансерах часто недостаточно собственных ресурсов: нет действенной программы для полноценного лечения больных, нет реабилитационного центра, нет возможности организовать пост лечебную программу.

Поэтому, если у вас есть пациенты, которым остро необходима более квалифицированная помощь, мы готовы обсудить любые варианты взаимного сотрудничества

Объекты капитального строительства

В связи с планируемым расширением сети наших клиник, готовы рассмотреть объекты капитального строительства, включая бывшие пансионаты и санатории, в разных городах России под реабилитационный центр или стационар по договору купли-продажи или долгосрочной аренды



Прочие варианты бизнес-партнерства

Обращайтесь!
С уважением, команда НК «Доктор Боб»

Варианты бизнес-партнерства