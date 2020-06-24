Мы решили открыть анонимную наркологическую клинику, чтобы полностью излечивать пациентов от зависимостей и возвращать в общество и к близким вам людям.
История создания наркологической клиники в Москве «Доктор Боб» началась в 2018 году. Оказание квалифицированной помощи пациентам мы начали в Москве. Сейчас у нас сеть клиник «Доктор Боб» в разных городах России с востребованными направлениями работы в области наркологии и психиатрии
- Полностью анонимное лечение
- Лечим алкоголизм, наркоманию, играманию и созависимость
Разработали действенную программу лечения, что продолжает подтверждаться на практике и собрали лучшие мировые методики терапии из области традиционной и альтернативной медицины.
- уникальная результативная программа «12 шагов»
- аппаратная и физиотерапия
- сеансы медитации и восточные практики
- трудотерапия, арт-терапия и гипнотерапия
- мотивационное интервью, глубокая психотерапия с транзактным анализом Э. Берна, психоанализом З. Фрейда и другое
- групповая и индивидуальная терапия, поддержка со стороны опытных консультантов по химической зависимости
Преимущество частной наркологии заключается в том, что она нацелена не на формальный, а ответственный подход в искоренении опасной проблемы.
Миссия наркологической клиники«Доктор Боб» — навсегда решить проблему пациента без возврата к зависимости
Мы не беремся за подлечивание недуга, а боремся за полное выздоровление каждого пациента
- Боремся за то, чтобы алкоголик, наркоман или игроман больше никогда не погружались в страшный омут зависимости
- А созависимый человек понял, где и как проявляется заболевание, увидел себя со стороны и избавился от проблемы
Платная наркология в Москве— успешно лечим 4 года
Шанс исправить ситуацию коренным образом есть, если обратиться за медицинской помощью в наркологическую клинику. Врачи нашей клиники проводят эффективную комплексную терапию, добиваясь хороших результатов, благодаря индивидуальному подходу к каждому пациентуЗаписаться на лечение
Ключевая часть в избавлении от зависимости. На этом этапе мы ненавязчиво добиваемся от пациента следующего: принятие факта болезни и формирование осознанной мотивации к решению проблемы.
Последовательные действия наших специалистов направлены на упреждение срывов. Поэтому, кроме медикаментозной терапии, включены мероприятия для психологической и социальной адаптации.
В каждом нашем реабилитационном центре созданы все условия, способствующие эффективному лечению и формированию устойчивой основы для полноценной и здоровой жизни
Она предназначена для закрепления достигнутых результатов. В мини-социуме бывший зависимый восстанавливает утраченные навыки, учится правильно справляться с трудностями, делится и перенимает успешный опыт сотоварищей, активно работает с психологом.
Самое главное, что в рамках данной программы он поддерживает собственную мотивацию к здоровой жизни, где нет места никакой пагубной зависимости.
Ответственно подходим к нашей работе, поэтому ни одного своего пациента не оставляем наедине с трудностями. Мы контактируем и помогаем сохранять стойкость на новом жизненном пути
Правильный семейный климат также важен, как лечение и реабилитация. Он помогает бывшему зависимому ежедневно укреплять силу духа и противостоять неизбежным соблазнам. Поэтому мы обязательно работаем с родными пациента до момента его выписки, чтобы
- помочь оставить в прошлом обиды и претензии
- исключить деструктивную позицию
- научить воспринимать выздоровевшего человека, как обновлённую личность, и вовлекать его в семейные заботы
- научить общаться без нравоучений, вовремя поддерживать и доверять
Наркологическая клиника«Доктор Боб» оказывает квалифицированные услуги
Наша выездная бригада оперативно выезжает на место, и опытный врач-нарколог проводит тщательный осмотр пациента, оценивает состояние, фиксирует данные анамнеза, подбирает эффективную схему терапии.
Чтобы быстро снять алкогольную интоксикацию, приостановить неконтролируемую тягу к спиртному, под контролем врача-нарколога или нарколога-реаниматолога при тяжёлых случаях ставится внутривенная капельница от похмелья. Препараты в составе капельницы врач подбирает индивидуально и в зависимости от ситуации
Это комплексный и эффективный подход в борьбе с зависимостью, включающий диагностику, подбор схемы лечения и состава программы, глубокую детоксикацию, выведение из абстинентного состояния, нормализацию состояния на физическом и психологическом уровне.
Преимуществами стационарного лечения алкоголизма является ежедневный врачебный контроль, корректировка терапии, здоровая среда, распорядок дня и полноценное питание
Процедура позволяет вывести пациента из длительного запоя и в некоторых случаях навсегда освободиться из плена алкогольной зависимости. Для кодирования применяем безопасные и доказавшие свою эффективность препараты — дисульфирам или налтрексонЗаписаться на лечение
Внимание! Сетевая наркологическая клиника «Доктор Боб» имеет все необходимые лицензии и разрешения для ведения медицинской деятельности.
До непосредственной процедуры врач-нарколог осматривает пациента, собирает анамнез, делает заключение и подбирает персональный метод лечения. Чтобы очистить организм от наркотических веществ проводится детокс. Он включает капельницу, инъекции, медикаменты и витаминный комплекс. Это делается для восстановления работы внутренних органов и снижения тяги к принимаемому психоактивному веществу.
До непосредственной процедуры врач-нарколог осматривает пациента, собирает анамнез, делает заключение и подбирает персональный метод лечения. Чтобы очистить организм от наркотических веществ проводится детокс. Он включает капельницу, инъекции, медикаменты и витаминный комплекс. Это делается для восстановления работы внутренних органов и снижения тяги к принимаемому психоактивному веществу.
Здесь предполагается хирургическое вмешательство: капсула вводится в мягкие ткани, в которых оболочка капсулы растворяется и содержимое попадает в кровь, блокируя привычные эффекты от наркотика и вызывая дискомфорт. Это безвредно, а привыкание отсутствует. Подшивка помогает устранить желание приема дозы, пробуждает от наркотической пелены. В результате: нормализуется работа внутренних систем организма и происходит перестройка на здоровые привычки.
Работа врача направлена на то, чтобы снять сопротивление больного человека, показать, в чем заключается его заболевание. Лечение данного психического расстройства на ранней стадии включает работу с профильным специалистом, настраивание на максимальное вовлечение в бытовые вопросы и социализацию. При тяжёлой форме от игровой зависимости с пациентом работает психолог и психиатр, проводятся групповые и индивидуальные занятия. Комплексный подход позволяет реанимировать психологическое здоровье, приспособить к реалиям и вернуть здоровые ценности в жизни.
На первом этапе задача врача — пояснить пагубность опеки, её последствия, в чем опасность продолжения созависимого поведения, прогрессирующие ошибки и заблуждения больного. В лечебной психотерапии: семейные консультации, индивидуальные и групповые занятия. Применяемые методики направлены на главное — восстановить пациента, как личность, исключить деструктивную позицию, научить взаимодействовать продуктивно в кругу близких людей.
Фиксированный платеж по договору и плюс гарантия. Вы платите только ту сумму, за которую расписались
Излечиваем пациентов с тяжёлой формой разных зависимостей и не только
Строго соблюдаем анонимность и гарантируем сохранность персональный данных
Включает российские и зарубежные методики, подтверждающие свою эффективность на практике
Строго соблюдаем анонимность и гарантируем сохранность персональный данных
Лечении и реабилитация с современными бытовыми условиями, местами для отдыха и спорта, досуговыми мероприятиями
Команда наркологической клиники«Доктор Боб»
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В государственных психо — и наркодиспансерах часто недостаточно собственных ресурсов: нет действенной программы для полноценного лечения больных, нет реабилитационного центра, нет возможности организовать пост лечебную программу.
Поэтому, если у вас есть пациенты, которым остро необходима более квалифицированная помощь, мы готовы обсудить любые варианты взаимного сотрудничества
В связи с планируемым расширением сети наших клиник, готовы рассмотреть объекты капитального строительства, включая бывшие пансионаты и санатории, в разных городах России под реабилитационный центр или стационар по договору купли-продажи или долгосрочной аренды
Обращайтесь!
С уважением, команда НК «Доктор Боб»