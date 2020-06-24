Возвращаем пациентов в семьи здоровыми

Мы решили открыть анонимную наркологическую клинику, чтобы полностью излечивать пациентов от зависимостей и возвращать в общество и к близким вам людям.

История создания наркологической клиники в Москве «Доктор Боб» началась в 2018 году. Оказание квалифицированной помощи пациентам мы начали в Москве. Сейчас у нас сеть клиник «Доктор Боб» в разных городах России с востребованными направлениями работы в области наркологии и психиатрии